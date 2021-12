A Republikon felmérése szerint erősödött a Fidesz, de még vezet az ellenzéki összefogás

A teljes népesség körében 3, míg a pártválasztók között 5 százalékos az előnye az ellenzéki összefogásnak.

December 9. és 14. között készített közvélemény-kutatást a pártok népszerűségéről a Republikon, vagyis a felmérést már Völner Pál fideszes államtitkár és miniszterhelyettes korrupciós botrányának kirobbanása után végezték el.

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje (k), valamint a korábbi miniszterelnök-jelöltek: Karácsony Gergely (MSZP, Párbeszéd, LMP, j2), Dobrev Klára (j), Jakab Péter (b2, Jobbik) és Fekete-Győr András (b, Momentum) az ellenzéki pártok Egységben a szabad Magyarországért! címmel tartott megemlékezésén, az Andrássy úton az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án

Fotó, címlapkép: Szigetváry Zsolt

A Telex nyomán a hvg.hu arról számolt be, hogy az 1000 fős reprezentatív felmérés szerint a teljes népesség körében 36-33 százalék arányban vezet az ellenzék a Fidesszel szemben, a biztos pártválasztóknál ez az arány 48-43 százalék.

A cikk szerint ez az 5 százalékpontos különbség azért fontos, mert a legtöbb szakértő úgy szokott számolni, hogy "a választókerületek megrajzolása és a határon túlról érkező szavazatok miatt ekkora ellenzéki előny jelentené azt, hogy mandátumszámban is van esélyük legyőzni a Fideszt."

Ugyanakkor a mostani felmérés a Fidesz erősödését is mutatja, a eljes népesség és a pártválasztók között is 2 százalékot javított a kormánypárt az előző havi adatokhoz képest. Az ellenzéki térfélen a Demokratikus Koalíció (DK) támogatottsága több hónapnyi csökkenés után nőni kezdett. A Momentum hibahatáron belül, de erősödött, a Jobbik a cikk szerint továbbra sem jött elő abból a gödörből, ahová az előválasztás után becsúszott – de még így is az ellenzék második legerősebb pártja.

A pártot választók között a DK 16, a Jobbik 10, a Momentum 9, az MSZP 7, az LMP és a Párbeszéd 3-3 százalékon áll.

Az ellenzéki összefogáson kívül maradó Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP) 3 százalékra mérték a pártot választók között, a Mi Hazánk pedig 4 százalékon áll a felmérés szerint.

