Hadházy újabb ügye: ez az izé került 600 millió forintnyi uniós pénzbe Bócsán

Így néz ki Bócsán egy metagenomikai alapon, 633 millió EU-s pénzből épített kutatóállomás:) Egy kis kupac homok, egy nagyobb halom trágya, egy ipari áramot adó doboz. Megint oda kellett utaznom, hogy elhiggyem, de hát tényleg. A megítélt támogatásból 474 milliót ki is fizettek!

Fotó: Facebook

- ezt írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos független parlamenti képviselő

Ezeknél a csodáknál nem is az a fontos, hogy nem valósult meg semmi, hanem hogy ki és miért engedte, hogy erre a semmire ELŐRE kifizessenek majdnem félmilliárdot, a támogatás nagy részét. A céget már 2019-ben fel is számolták. A tulajdonosok neve számomra nem mond sokat, de valószínűleg van fideszes kapcsolat, a semmire kifizetett hatalmas előleg erre utal. Mint az a tény is, hogy hiába van Pusztaottlaka onnan 180 km-re, a Kologarn Kft-nek tulajdonrésze volt Simonkáék hírhedt Paprikakert-TÉSZ cégében