Brutális áremelés jön! A gatyánkat is otthagyjuk majd a hentesnél

Idén szinte minden élelmiszer ára jelentősen emelkedett, a sertéságazatból sem lesz kivétel.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Egy családi vállalkozás vezetője, Kövér Zoltán arról beszélt a hellovidek.hu honlapnak, hogy nagyon durván emelkedtek az árak ebben a szektorban is.

"A disznóbél ára is emelkedett, a sóé, a fűszereké is. Sokan nem tudják, de a mangalica szalámit, amilyet gyártanak, 4-5 cm átmérőjű, 50-60 cm hosszú, úgynevezett kuláré vastagbélbe töltik, úgy 60-70 dkg-os lesz egy ilyen szalámi. És mivel a bél ára felment rendesen, egy kiló szaláminál 400-500 forintba kerül csak csak maga a bél. Ha pedig juhbélbe töltik a virslit, az egy kilónál már 500-600 forintos bélköltséget is jelenthet"