"Olyan edzőt kerestünk, aki kemény kézzel bánik a csapattal" – szigorú tréner érkezett a Fradi élére

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sztanyiszlasz Csercseszov lett a Ferencváros vezetőedzője.



Fotó: Fradi.hu

Az orosz válogatott volt szövetségi kapitánya szigorú edző hírében áll, és a klub is olyan trénert szeretett volna, aki megfelelő munkával rendet tud csinálni a fejekben – írja a Blikk.hu.

Peter Stöger helyére nevezték ki a szezonzáró meccs után Csercseszovot, akit hétfőn be is mutattak a nyilvánosságnak. A szakmai stáb is úgy vélte, ilyen mentalitásra van szükség, hogy a csapat visszatérjen a magabiztos útra, és idén is simán bajnok tudjon lenni.

Szigorú és célratörő edző vagyok. A tehetség nálam munka nélkül semmit sem ér. Az utóbbit sokkal többre tartom. Bajnok szeretnék lenni a csapattal, olyan játékkal, amely még több szurkolót csalogat ki a stadionba. A Fradi drukkerei fantasztikusak, emlékszem rájuk, a CSZKA Moszkva otthonában aratott győzelem során leszurkolták a hazai drukkereket

- olvasható a klub honlapján.

Az FTC Labdarúgó Zrt. ügyvezető-igazgatója, Orosz Pál szerint olyan szakember érkezett férfi focicsapatunk élére, akinek megkérdőjelezhetetlen a szakmai háttere, s garanciát jelent a tudása a csapat további fejlődésére.

Nagy büszkeség az egész magyar labdarúgásnak, hogy ekkora szaktekintély veszi át az irányítást férfi labdarúgócsapatunknál. Cél a magyar bajnokság és a Magyar Kupa megnyerése, illetve a nemzetközi porondon a csoportkör újbóli elérése, lehetőleg a Bajnokok Ligájában

- jelentette ki Orosz Pál.

Olyan edzőt kerestünk, aki kemény kézzel bánik a csapattal, de megkérdőjelezhetetlen a szakmai háttere, személye garancia a további fejlődésre. Tudjuk hol kezdtük tizenegy éve, tudjuk hova jutottunk el, s milyen lehetőségek rejlenek ebben a keretben. Ő az a karakter, azzal a szakmai tudással, akivel ezt ki tudjuk hozni. Érdekelte őt a kihívás. Gyorsan megegyeztünk. Szeretnénk meghatározó helyet elfoglalni a közép-európai labdarúgásban a segítségével

- tette hozzá.

Erős embernek ismertem meg, erős karakter. Egyszer beszéltem róla Nemanja Nikoliccsal, kikértem a véleményét, hiszen az edzője volt, ő pedig csupa jót mondott róla. Remek edzőnek tartom Csercseszovot, elismerésre méltó, amit elért az orosz válogatottal, főleg a világbajnokságon, bár utána jött egy kis visszaesés. Összességében, amit én halottam eddig Csercseszovról – nemcsak Nikolicstól, hanem más szakemberektől is –, azok alapján úgy gondolom, jó döntést hozott vele kapcsolatban a Fradi. Peter Stögerről sem tudnék rosszat mondani, szerintem a játékstílusból adódó elvárások, nem pedig az eredmények miatt menesztették őt. Nehéz helyzetben volt

– nyilatkozta Marco Rossi a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek.

Hajnal Tamás sportigazgató szerint Csercseszov személye garancia rá, hogy tavasszal már fegyelmezett és tudatos játékot mutat majd az FTC futballcsapata. Hajnal a stábról is beszélt.

Lesznek változások a szakmai stábban is valamilyen szinten, de a bevált emberekre továbbra is számítunk. Egy új kezdet mindenkinek tiszta lapot jelent. Már beszéltünk a vezetőedzővel a keretről, szeretne mindenkit minél előbb megismerni. Nagyon sokat lát ebben a csapatban, s kihozná belőle a maximumot.

Forrás: Blikk.hu

Címlapkép: Fradi.hu