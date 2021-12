Tóth Gabi férjénél betelt a pohár: "egy jól irányzott taslival" jutalmazná azokat, akik a párját minősítik

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Tóth Gabi szeptember elsején osztotta meg Az én szívem című, országimázskampánynak is beillő dalát, pár napja pedig megérkezett hozzánk a Mennyből az angyal is, amit ezúttal az énekesnő hozott el nekünk.



Az énekesnő már december elején beszámolt arról, hogy daloskönyvet készített az ünnepekre, így többek között a Mennyből az angyalt is felénekelte, amihez nemrég videóklip is készült. Tóth Gabi akkor úgy nyilatkozott, hogy reméli, sokan hallgatják majd őt karácsonykor is – írja a 24.hu.

A kommentelési lehetőséget néhány óra után kikapcsolták, vélhetően, mert az addig érkezett hozzászólásokban kapott hideget-meleget a produkció. Ezek sajnos már nem olvashatóak, de a közösségi oldalakon még mindig egyértelműen látszik, hogy a legtöbben manírosnak és giccsesnek tartják a klipet, amit tele zsúfoltak hatásvadász elemekkel – írja a 168.hu.

Tóth Gabi férje, Krausz Gábor úgy érezte meg kell védeni-e feleségét, még akkor is, ha "néhányan most elfogultsággal fogják vádolni".

Számomra azonban természetes, hogy kiállok a családomért, a feleségemért, bármi történjék is. Sokáig csendben tűri az ember, hogy élete párját olyan jelzőkkel illetik, minősítgetik, amiért a való életben biztosan járna egy jól irányzott tasli. Persze, az erőszak sosem célravezető, de az törjön pálcát felettem, aki nem védené, óvná meg a szíve választottját ha nyílvánosan köpködnék vagy brutális szavakkal illetnék az utcán. Az online világban azonban erre sincs lehetőség, igazából már az értelmes párbeszédre sem.

Instagram-oldalán közzétett kép alatt azt is részletezi, hogy Gabit a Magyar Turisztikai Ügynökség kérte fel a projektre, "aminek az a lényege, hogy a hagyományos, közismert dalainkat feldolgozzák, modern köntösbe öltöztetik, újra hangszerelik". Krausz szerint a cél az, hogy a fiatalokhoz is utat találjanak ezzel és népszerűsítsék.

Megőrizve megújítunk, hogy továbbadhassuk értékeinket az utánunk jövő generáció számára.

- írja, majd arra is kitért, hogy Gabi azért A Mennyből az angyalt énekelte, mert közeleg a karácsony, a klip pedig "ezt az emelkedett hangulatot tükrözi". Úgy gondolja, hogy néhány "véleményvezér, újságíró" ezt nem nézte jó szemmel, és "újabb gyűlölet hullámot gerjesztett".

Tényleg ide jutott ez a világ? A tehetetlenség pedig, amit egy férj ilyenkor érez gyomorszorító. Mert jó néhány kérdést szeretnék ilyenkor feltenni, szemtől szembe és tisztázni, korrekten, hogy mi is a gond.

Azoknak az “újságíróknak” , akik ilyen cikkeket képesek írni , önszántukból vagy parancsra, azt üzenem, hogy nagyon sok pincér, mosogató es konyhai kisegítő hiányzik a vendéglátásból. Gondolkodjanak el a lehetőségen és én szívesen segítek nekik elhelyezkedni , ha végre valami értelmeset akarnak csinálni, hogy hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak.

