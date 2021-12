Piszkos pénzügyek a járványszkeptikus Gődény cégénél: új részletek derültek ki

Több mint egy évnyi vizsgálat után arra jutott a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy jogsértőek voltak a Nutriversum étrend-kiegészítők Dr. Gődénnyel forgatott reklámjai. A hatóság még tavaly októberben kezdte el vizsgálni a hirdetéseket, amelykről most megállapította, hogy több probléma is akadt velük.



Ezek közül az egyik épp az volt, hogy túl nagy hangsúlyt kapott Dr. Gődény gyógyszerész végzettsége. Az uniós szabályok szerint ugyanis

a kereskedelmi üzenetekben – tartalmuk valóságától függetlenül – tilos élelmiszerekkel kapcsolatban orvos, egészségügyi szakember, vagy (bizonyos kivételekkel) egészségügyi szervezet ajánlásaira hivatkozni.

Emellett a GVH-nak tartalmi kifogásai is voltak a reklámokkal. Néhány hirdetésben ugyanis megtévesztően sugallták a Nutriversum étrend-kiegészítőiről, hogy fogyasztásuk képes kiváltani a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.

A GVH vizsgálata elsősorban nem Dr. Gődényt, hanem a leginkább kakaóporairól ismert Bedeco többségi tulajdonában lévő Nutriversum Kft-t érintette. A cég végül 23,6 milliós bírságot kapott, amely nem tűnik kiugróan soknak annak fényében, hogy mekkorát nőtt a jogsértő reklámok megjelenésének évében, 2020-ban a cég.

A társaság tavaly közel háromszorosára, 1,77 milliárd forintra növelte az árbevételét, adózott nyeresége pedig 94 millió forint volt.

A GVH azzal indokolta a nyereséghez képest sem túl magas pénzbírságot, hogy a

Nutriversum Kft. az eljárás során együttműködött a versenyhatósággal: eltávolította a kifogásolt videótartalmakat, elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslatról is.

A cég emellett még belső versenyjogi megfelelési programot készít a hasonló, jövőbeni jogsértések elkerülésére.

A Nutriversum mellett ugyanakkor a GVH egy másik céget is megbírságolt az ügyben:

a Gődény Györgyöt a marketing-együttműködésben képviselő East to West Hungary Trade Kft-t 166 ezer forintra büntette.

A most megbüntetett vállalat neve nem túl ismert, aminek magyarázata, hogy még öt hónappal ezelőtt sem így hívták. A vállalat ugyanis egészen augusztus elejéig Fitnesmaffia Sports Company néven futott, és Gődény György, illetve felesége tulajdonában állt.

A vírusszkeptikus gyógyszerész ugyanakkor nyáron túladott a cégen.

A vállalatot egy ezerfős szabolcsi községben élő 29 éves férfi vásárolta meg, akinek ezenkívül semmilyen más üzleti érdekeltsége nincs, és nem volt korábban sem.

A vételár a szerződés szerint egymillió forint volt.

A tranzakcióval párhuzamosan a céget egy olyan úgynevezett székhelyszolgáltatóhoz jelentették be, amelynél egy kis irodába több száz másik vállalatnak is székhelye van. Önmagában ez jogilag és üzletileg is teljesen legális, hiszen sok társaságnak nincs saját ingatlanja, ahova például levelei érkezhetnek.

