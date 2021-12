Gondban van Magyarország? 100 nap múlva kiürülnek a gáztárolók

Néhány napja jelent meg egy hír, mely szerint ötven százalék alá került a kereskedelmi gáztárolóink töltöttsége. A tartalékokról beszámoló VGF szaklaparról is írt, hogy amennyiben az október elseje óta tapasztalt, tavalyinál kétszer nagyobb ütemben folyik a fűtési szezon hátralévő részében is a kitárolás, 100 nap múlva kiürülnek Magyarország kereskedelmi gáztárolói – számol be róla az mfor.



Kép: Pixabay

Ennek persze nem szükségszerű bekövetkeznie, mert az import növelésére van lehetőség, ha pedig baj történik, rendelkezésre áll még az 1,2 milliárd köbméteres állami vésztartalék is.

Mielőtt bárki a fenti információra legyinthetett volna, esetleg felesleges pánikkeltésnek titulálják, megjelent egy rendelet, amely alapján azt lehet feltételezni, hogy a gázellátásban nehézségek adódhatnak. Az átmeneti szabályozás a magyarországi gáztárolók működtetőit érinti, és az a lényege, hogy az érintett cégeknek kötelező kölcsönadniuk a tárolókban lévő felszabadítható párnagázt.

Az új jogszabály a mostani fűtési szezont érint, hiszen a rendelkezés szerint a párnagáz visszapótlásának határideje a 2022-es betárolási ciklus vége, de legkésőbb a 2022. szeptember 30-i gáznap vége. Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvény hatályvesztéséig érvényes.

A helyzet a fentiek alapján korántsem tűnik optimálisnak, főleg azoknak a tényeknek a fényében, hogy a fűtési szezon elején Európában igazi „gázpara” volt, ami az árakat az egekbe lőtte.

Eközben viszont Magyarország a béke szigete volt, hiszen a lakosság a felrobbanó energiaárakból mit sem érzékelt.

Ráadásul szeptember végén az új orosz-magyar hosszútávú gázszerződés aláírásakor Szijjártó Péter mindent megígért, ám arról szó sem volt, hogy a gázellátással bajok lehetnek.

A miniszter akkor azt mondta:

a realitás az, hogy valós, működőképes alternatívák hiányában Magyarország energiaellátását jelenleg legbiztonságosabban, legkiszámíthatóbban a Gazprommal kötött hosszú távú szerződés keretében lehet garantálni.

Felmerül az obligát kérdés, hogy mi is történt hát az elmúlt időszakban, ami miatt sokkal kevésbé kényelmes az ország helyzete.

1, Az elmúlt két év szintjéhez képest, amikor teljesen feltöltötték a gáztárolókat, most kicsit kisebb készletekkel vágtunk neki a télnek.

2, Európában készletezési gondok, így biztosan folyamatosan importáltunk gáz, míg idén esetleg leállt a szállítás, illetve az orosz gáz végcélja nem Magyarország, hanem egy határainkon túli ország lehetett.

Azt a feltételezést, hogy akár az ukrán tranzit leállítása, akár más ok miatt gondok lennének a szállítással, mind a MEKH, mind a földgázszállítást végző FGSZ Zrt. válasza cáfolta.

Bővebb információk az mfor írásában olvashatók, ahol a további okfejtések mellett a hivatalos válaszok is megtekinthetőek.

Címlapkép: Pixabay