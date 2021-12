Lázár János: „Magyarország kampányország”

A kormánybiztos, országgyűlési képviselő szerint „az oltás fölvétele most a szolidaritás, az összetartás gesztusa is”.

Év végi interjút adott a Makó Híradónak a térség országgyűlési képviselője, a kormánybiztos Lázár János, akit elsősorban a gazdasági helyzetről, a bevándorlásról, helyi fejlesztésekről kérdeztek.

Mint a hvg.hu írja, Lázár úgy véli, „Magyarország kampányország”, majd közölte, „mindkét oldalon” vannak olyan politikusok, akik úgy gondolják, hogy a politikai munka kiváltható a folyamatos kampányolással. „Holott az építés nem helyettesíthető semmivel”.

Lázár szerint az elmúlt évek kormányzati munkájának egyik legjobb mércéje a gazdaság állapota. Állította, hogy a magyar gazdaság előbb indult újra és jobb teljesítményt mutat, mint sok gazdagabb uniós országé. Azt is mondta, hogy a kormány legfontosabb feladata az volt, hogy a veszteségeket csökkentse, és kétfajta veszteség ellen is védekezni kellett, illetve kell ma is.

„Az egyik az egészségügyi, hiszen minden életet meg kell próbálni megmenteni, a másik a gazdasági, mert minden munkahelyet meg kell őrizni vagy újra kell teremteni. Ami az elsőt illeti, a kormány jól kampányolt az oltás mellett, Magyarország jó néhány más országnál átoltottabb” – mondta. „(…) A másik veszély, amivel szemben védekeznünk kell, azok a gazdasági veszteségek. A kormány igyekezett növelni a magyar vállalkozások immunitását: számos adókedvezményt, könnyítést vezetett be annak érdekében, hogy a munkahelyeket adó cégek boldogulni tudjanak. Itt, Makón – az országos intézkedések mellett – helyi, térségi beruházások elindítása is segített a vállalkozásoknak, hogy ne kelljen elbocsátaniuk embereket”

– tette hozzá Lázár János.

