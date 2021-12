Blikk: beperli Kósa Lajost a "csengeri örökösnő"

A Fidesz alelnöke többek közt csalónak titulálta a nőt, aki két és fél millió forintot és egy bocsánatkérést vár.

A Blikk cikke szerint két és fél millió forintra perli be Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt a "csengeri örökösnőként" ismertté vált P. Mária. Az asszony azt is szeretné elérni, hogy Kósa bocsánatot kérjen, amiért csalónak nevezte őt.

Mint ismert, Kósa még a 2018-as választás előtt azzal került a hírekbe, hogy rendszeresen találkozott a nővel, aki állítólag egy ötmilliárd eurós örökség várományása volt, és az összegből többmillió eurónyi ajándékot ígért többek között Kósának és édesanyjának is. Ezt egy közjegyzővel hitelesített dokumentumban is rögzítették, amit Kósa is aláírt – de Svájcban is voltak együtt egy bankban – összegzi a Telex a képtelen történetet. A cikk szerint az időközben előzetesbe került nő és a Fidesz alelnöke között megromlott a viszony, méghozzá annyira, hogy az ajándékozási szándékot a nő végül visszavonta, és Kósa meghallgatását is kérte ügyében. Ezutóbbiról még nem döntött a bíróság, bár az ügyészség korábban kihallgatta a politikus.

P. Mária ügyvédje, Helmeczy László a következőket nyilatkozta a Blikknek:

Beadtam a keresetet, amelyben a védencem azt kéri, kérjen tőle bocsánatot Kósa Lajos és fizessen neki 2,5 millió forint sérelemdíjat, mert több nyilatkozata is személyiségi jogot sértő, rágalmazó és becsületsértő volt. Köztük az, amelyben Kósa Lajos azt állította róla, hogy csaló, csalásért már el volt ítélve, de ez nem igaz, még büntetőeljárás sem volt folyamatban ellene korábban.

A cikk szerint a keresetet a Debreceni Törvényszék már befogadta. A védőügyvéd szerint védence korábban jó hírnévnek örvendett Csengeren, Kósa Lajos baráti köréhez tartozott, tízmilliós adományokkal támogatta az iskolákat és különböző jótékonyság szervezeteket.

Erre egyszer csak azt mondja a korábbi barát kamerák előtt róla, hogy bűnöző és el volt ítélve. Attól, hogy előzetesben van pillanatnyilag, az ártatlanság vélelme őt is megilleti

- magyarázta a lapnak.

A kacifántos ügyben, melyben az ügyészség azzal vádolja P. Máriát, hogy 780 millió forintot csalt ki többektől a nem is létező örökségre hivatkozva, P. Mária azt állítja, hogy őt is átejtették, és csak azért fogadott el pénzösszegeket az örökség megszerzése ügyében, mert jóhiszeműen azt hitte, hogy az örökségből azokat majd kamatostul visszafizetheti.

