Publicus: minden tizedik oltatlan ember beoltatná magát, ha választhatna a vakcinák között

Az oltatlanok 72 százaléka azonban még így sem kér a koronavírus elleni oltásokból.

A Népszava számára készített felmérést a Publicus Intézet, ebből derült ki, hogy minden tizedik oltatlan ember beadatná magának az oltást, ha választhatna a vakcinák között. A cikk szerint az ország legtöbb oltópontján jelenleg is szabad vakcinaválasztás van. 72 százalékuk viszont még így sem kér a koronavírus elleni vakcinákból.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A koronavírus elleni vakcinákat elutasítók fele állítja azt, hogy amúgy általában bíznak a vakcinákban, ám a koronavírus ellen javallottakban nem. Nyolc százalékuk azt állítja az oltatlanoknak, hogy ők oltásellenesek, másik nyolc pedig azt, hogy nem tartják elég komoly betegségnek ahhoz a Covid-19-et, hogy beoltassák magukat ellene.

A felmérés alapján a legnagyobb arányban a fővárosiak oltatták be magukat mindhárom védőoltással – 77 százalékuk – de a harmadik oltást a legkevesebben a megyeszékhelyeken vették fel.

Az oltás kötelezővé tétele kapcsán tapasztalható a legnagyobb megosztottság: a válaszadók 45 százaléka tenné kötelezővé, viszont ugyanennyien állítják, hogy nem lenne szabad kötelezővé tenni. A kötelező érvény mellett kormánypártiak 54 százaléka áll, az ellenzéki oldalon a DK és a Momentum szavazói a leginkább kötelező oltás-pártiak, a jobbikosok pedig a legkevésbé értenek ezzel egyet arról a térfélről.

"Az oltás kötelezővé tétele elleni leggyakoribb érv – a válaszadók kétharmada, a maximum nyolc általánossal rendelkezők több, mint háromnegyede, de még tízből hat diplomás szerint is –, hogy demokráciában ennek egyéni döntésnek kell lennie, de 21 százalék szerint az oltással szembeni bizalmatlanság miatt konfliktushoz vezetne a kötelezővé tétel. Abban a pillanatban viszont, ha kiderülne, hogy az oltatlan covidosok ellátása okozta pluszfeladatok miatt szűkítik az egészségügyben a nem koronavírusos betegek ellátását, a kötelező oltás ellen ágálók harmada szerint be lehetne vezetni a „muszájoltást”"

- olvasható a cikkben.

A válaszadók 54 százaléka, a fővárosiak háromnegyede, a városokban élők fele véli úgy, hogy csak az oltottakat, vagy védetteket lenne szabad a szállodákba vagy éttermekbe beengedni. A megkérdezettek 62 százaléka azt tartja elfogadhatatlannak, hogy a sajtót kizárták a kórházakból, ezzel pedig még a megkérdezett és magukat kormánypártiak 29 százaléka is egyetért.

A koronavírus – és a koronavírussal megbetegedettek nagy száma – miatt elhalasztott kórházi beavatkozások kapcsán már megjelent a válaszadóknál a pártpreferencia a cikk szerint.

"A Fidesz-KDNP híveinek csak harmada tud olyan esetről, hogy a vírusra hivatkozva maradtak el műtétek, addig az ellenzékiek kétharmadának környezetében volt ilyenre példa. A járvány nemzetközi összevetésben is magas hazai halálozási arányáért is a legtöbben az egészségügyi rendszer állapotát, egészen pontosan a szükségesnél kevesebb orvost és ápolót, vagyis az egészségügyi szakállomány túlzott leterheltségét tették felelőssé – 78 százalék –, s a válaszadók közel kétharmada szerint járványos időszak nélkül is alig győzik ellátni feladataikat az orvosok és az ápolók. Nagyjából ugyanennyien mondták, hogy a magyarok amúgy is rossz általános egészségi állapota is belejátszik a magas halálozási rátába, a megkérdezettek fele szerint pedig a kormány kezelte rosszul a Covid-helyzetet. Utóbbival a fideszesek 13 százaléka is egyetért, az ellenzéki szavazóknak viszont 85 százaléka szerint hozott rossz döntéseket a hatalom Covid-ügyben"

- olvasható a cikkben.

Forrás: nepszava.hu