A Szállodaszövetség elnöke aggódik, hogy a SZÉP-kártyáról élelmiszerre is lehet majd költeni

A járvány miatt megrángatott turizmusban a SZÉP-kártyák jelentették a stabil bevételt eddig, de jövőre élelmiszert is lehet fizetni a kártyákkal.

A turizmus.com-nak nyilatkozott Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke – olvasható a 24.hu cikkében.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke beszédet mond Az utazó magazin által meghírdetett, az elmúlt év legjobb turisztikai szolgáltatóinak járó díjak átadóján a Continental Hotel Budapest szállodában 2021. július 21-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Balogh Zoltán

Baldauf a következőket mondta:

A járvány okozta gazdasági válság a turisztikai szektort sújtotta a legnagyobb mértékben és úgy tűnik, hogy a 2022-es év is a kilábalás éve lesz, emiatt aggasztó, hogy az eddig stabil bevételt jelentő SZÉP-kártya költések a rendelet miatt csökkenhetnek.

Baldauf elmondta, a szakmát teljesen váratlanul érte a kormányfő néhány nappal ezelőtti, a SZÉP-kártyák felhasználhatóságát érintő bejelentése. Arra is kitért, hogy a tavaly bevezetett adókönnyítések célja is az volt, hogy a turizmus és a vendéglátás újra beindulhasson a járvány okozta leállások után. A SZÉP-kártyák a szállodások vezetője szerint nagyban hozzájárultak a belföldi kereslet növekedéséhez, valamint "a járvány miatt nehéz helyzetbe került vidéki, sok esetben családi üzemeltetésben lévő szálláshelyek, éttermek túléléséhez."

A cikk szerint a Magyar Közlönyben megjelentek szerint a SZÉP-kártyákon lévő, a vendéglátás alszámlára utalt juttatásokkal 2022. február 1. és május 31. között "a kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken kívül."

Baldauf Csaba azt is fontosnak tartja, hogy a SZÉP-kártya keretösszege és kedvezményes adózási feltételei 2022-ben is megmaradjanak, de azt is kiemelte, hogy fontos lenne a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól mentesíteni legalább 2022. július 30-ig a vállalkozásokat. Ezek a támogatások Baldauf szerint a nagymértékben növekvő költségek miatt is fontosak lennének.

Forrás: turizmus.com, 24.hu