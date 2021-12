Koronavírus: 436 ember hunyt el a karácsonyi hétvégén, 4063 beteget ápolnak kórházban

Közülük 406-an vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati koronavírus-honalpon hétfő reggel 8:55-kor adták ki - csütörtök után először – a friss adatokat a járvány kapcsán.

Eszerint "az elmúlt négy napban 7989 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 245 319 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az elmúlt négy napban elhunyt 436 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 743 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 087 943 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 118 633 főre csökkent. 4063 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 409-en vannak lélegeztetőgépen"

- olvasható a friss adatközlésben, amelyből az is kiderül, hogy az omikron-variáns terjedése miatt az 5-11 éves korosztályok számára folyamatos a védőoltás beadása és az erre szolgáló regisztráció.

Januárban szinte egész hónapban oltási akció lesz:

2022. január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 8. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.

A kormány a háziorvosokat is kéri az oltások beadására, és arra is felkérték őket, hogy legalább egy januári péntek délután és szombaton regisztráció nélkül adják be a védőoltást azoknak, akik igénylik.

"Ha a háziorvos vállalja, akkor természetesen nem csak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót. A háziorvosok számára az országos tisztifőorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati oltási akciónapokra külön térítésre jogosult"

- olvasható a hírben.

Forrás: koronavirus.gov.hu