A hazai kis- és középvállalkozások csak elbocsátásokkal és munkaidő-csökkentéssel tudnak válaszolni a jövő évi minimálbéremelésre.

Január 1-jétől a minimálbér és a garantált bérminimum csaknem 20 százalékkal nő, így a jelenlegi bruttó 167 400 és 219 ezer forint jövőre bruttó 200 ezer, illetve 260 ezer forintra emelkedik. A GKI Zrt. kutatásából kiderül, hogy ez a nagyarányú emelkedés akár 5-7 ezer dolgozó állásának megszűnését eredményezheti. A kkv-k 3%-a ugyanis elbocsátásokat tervez a jövő évi kötelező bérfejlesztés miatt – írja a nepszava.hu.

A GKI szerint az elbocsátottak száma ugyanakkor ennél magasabb is lehet,

hiszen nem csak béroldalról van nyomás a cégeken. Az energiaköltségek, a nyers- és alapanyagárak gyors emelkedése szintén sújtja őket. Közben pedig a vevők is árérzékenyek, így kétséges, mekkora költségnövekedést képesek elfogadtatni velük a cégek. Ha az áremelési szándékok sikertelenek lesznek, akkor nagyobb arányú csőd vagy elbocsátási hullám is bekövetkezhet a kkv-k körében.

A felmérés arra is rámutatott, hogy a vállalkozások 3-4 százaléka a munkaidő csökkentéséhez folyamodna, egyes dolgozókat átsorolnának más munkakörökbe, illetve visszavágnák a cafeteriajuttatásokat is. Ezeket a lépéseket a minimálbéreseket és garantált bérminimumosokat is foglalkoztató vállalkozások még nagyobb aránya, 6-7 százaléka tervezi. Ahogy erről a Propeller is írt, mindez inkább a feketegazdaság növekedéséhez fezethet.

