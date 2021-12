Bár a kettejük kapcsolatát már rég elfelejtették, most, hogy Damu Roland elhunyt, elővették az exét.

Fotó: @timeavajna/Instagram

Ahogyan mi is megírtuk, december 27-ére virradó éjjel, 47 éves korában meghalt Damu Roland színész, aki már hónapok óta szenvedett különböző egészségügyi problémáktól, majd a koronavírust is elkapta. Azóta már több korábbi munkatársa is elbúcsúzott tőle nyilvánosan – eközben viszont néhány rajongója inkább a nyilvános gyalázkodást választja.

Vajna Tímea és Damu Roland már hosszú évekkel ezelőtt szakítottak – az is 10 évvel ezelőtt volt, hogy a Damut ért vádak miatt bíróságra jártak, azóta pedig Timi Andy Vajna felesége is volt. A kommentelők most, a színész halála után mégis elővették a már teljesen más életet élő Vajnát. Az egyik fotója alatt olyan mértékű gyűlöletcunami zúdult rá, amire senki nem számított.

Meg van a karácsonyi ajándékod. Gondolom nagy az öröm. Sikerült a halálba kergetned egy embert!!! A PÉNZ PÉNZ!! A LÉNYEG ÉS PERSZE A HAZUGSÁG!!! REMÉLEM A KARMA IGAZSÁGOT TESZ!! Téged megerőszakolni? Ugyan már! Egész életedben tálcán kínáltad magad! Segíts a lelkeden, mondj egy imát A Jó Isten mindent lát... Egy ilyen nő tett tönkre egy életet a halálig! Remélem, Isten elszámoltatja a dolgokat! Nyugodj békében, Damu Roland! Mindenki visszakapja az élettől ha ártott és rosszat tett. TE IS MEG FOGOD KAPNI ELŐBB VAGY UTÓBB!!!

– szólnak a kommentek.

Fotó: @timeavajna/Instagram