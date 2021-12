A színész hétfő délelőtti halálhíre megrázta a szcénát.

Fotó: Nagy Alekosz/Facebook

Ahogyan mi is megírtuk, december 27-ére virradó éjjel, 47 éves korában meghalt Damu Roland színész, aki már hónapok óta szenvedett különböző egészségügyi problémáktól, majd a koronavírust is elkapta. A színésztől azóta elbúcsúzott a hazai színész- és televíziós közösség több szereplője is.

Az egykori kollégája, Németh Kristóf a következőket írta hivatalos oldalán:

A Jóban Rosszban stábja is elköszönt a színésztől, aki régen hosszú időn át szerepelt a sorozatban:

Vágó István a következőket osztotta meg a közösségi oldalán:

Alekosz a barátjától búcsúzik:

Fotó: Nagy Alekosz/Facebook