A KDNP-s képviselő az ellenzéki városvezetésre mutogat a leállított pécsi stadionépítés kapcsán

Hargitai János KDNP-s mohácsi országgyűlési képviselő szerint a pécsi ellenzéki városvezetés miatt lett leállítva a stadionépítés. Pár napja még a Nemzeti Sport publicistája azzal magyarázta a leállást, hogy a pécsiek nagy többsége nem akarta a beruházást.

Mint ismert, december 24-ei dátummal vonta vissza a kormány a pécsi PMFC focicsapat stadionépítési terveit, amely a jelenlegi számítások szerint 22 milliárd forintba került volna. Pécsen nincs NB I-es meccsek játszására alkalmas stadion (a több évtizedes Munkás-pálya erre nem alkalmas, a PMFC jelenleg az NB II-ben vitézkedik), ezért lett elindítva a beruházás, amely során egy 8 ezer főt befogadni képes létesítményt akartak építeni a focicsapat utánpótlás-akadémiája mellé.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Pár napja még, mikor egy ország azon szornyülködött, hogy mennyire lehet nagy a baj a gazdasággal, ha már egy stadionépítést is leállítanak, a kormányközeli médiakonglomerátumba tartozó Nemzeti Sport publicistája azzal magyarázta a blamát, hogy a pécsiek nagy többsége nem akarta a beruházást, a kormány pedig meghajolt ezen akarat előtt.

Hargitai János, a mohácsi körzet KDNP-s országgyűlési képviselője (aki korábban baranyai kormánymegbízott volt, illetve a PMFC elnöke volt 2015-ös lemondásáig) egy Facebook-bejegyzésben azonban egész mást állított – írja a Telex.

Szerinte ugyanis a 2019 óta ellenzéki pécsi városvezetés nem nagyon feküdt rá a beruházás előkészítésére, és végül emiatt is állt le az egész. De utalt Mellár Tamás független pécsi országgyűlési képviselőre is, aki szerint nem most van szükség a stadionra (amit amúgy a pécsi ellenzéki városvezetés támogatott azzal a feltétellel, hogy a finanszírozásba és fenntartásba szálljon bele az állam is).

"Pécsnek nincsenek korszerű sportlétesítményei. Stadionja sincs!

Mindezek megvalósítását szeretnénk!

Volt egy elképzelésünk a stadionról, ehhez kormánytámogatást kaptunk.

- A beruházás előkészítése-területszerzés, tervek előkészítése, építési engedélyeztetés – pécsi feladat volt.

Az építés a Beruházási Ügynökségre várt volna.

Az előkészítés alig haladt.

Ma már minden balos, a választásokon induló jelölttől tudjuk: nekik nem kell stadion, ne épüljön! Ebben ez a programjuk választásokra.

Ez lenne a város érdeke?

Gáncsoskodni lehet, helyben is, távolból is. A stadion ügyében – így is, úgy is -megtörtént.

Adjuk fel a város érdekeit?

Nem! Hiszem, hogy a józan, hallgatag többség, a városi sportlétesítmények építését akarja.

Mi építeni akarunk és fogunk! Kormánytámogatással.

Az eddigi konstrukció nem működött, új kormánydöntést készítünk elő.

A beruházás előkészítése és megvalósítása a Beruházási Ügynökség feladata lesz.

Pécsen beruházni, építeni kell! Magyarország így megy előre, csak így!"

- írta a bejegyzésben.

A Telex emlékeztet rá, hogy korábban Hargitai is azon a véleményen volt, hogy ha a város nem akarja a stadionberuházást, akkor nem kell erőltetni.

Forrás: telex.hu