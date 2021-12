Ezt nem láttuk jönni.

Dr. Hoppál Péter egyházzenész és fideszes politikus érdekes képet tett közzé a Facebook-oldalán, amiből az derül ki, hogy Pécsett még a hóemberek is Orbán Viktorral vannak – vette észre a Blikk.hu. A hagyományos seprűvel felruházott hóember szürke vödörből készült fejfedőt visel. Nyilván pirosat nem viselhet, hisz a testére rakott táblára az van írva: I'm with you Viktor. Azaz, veled vagyok, Viktor.

Forrás: Blikk.hu