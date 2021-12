Varga Judit feljelenti "az ördög ügyvédjét", szerinte semmi sem igaz az állításokból

A hazug posztok miatt fordult a rendőrséghez.

"Az ellenzékhez köthető egyik Facebook-oldalon tegnap és ma fenyegetésnek szánt hazug posztokat jelentettek meg rólam. A bejegyzésekben nőként és családanyaként is próbálnak valótlan állításokkal nyilvánosan megalázni"

– írta közösségi oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter kedden.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

"A baloldal akkora bajban van, hogy sem a karácsony, sem a családok, sem a nők nem jelentenek semmilyen akadályt, ha mocskolódásról vagy lejáratásról van szó. A személyemmel kapcsolatos minden, Az ördög ügyvédje Facebook-oldalon megjelent állítás valótlan, ezért ismeretlen tettes ellen rágalmazás vétsége miatt feljelentést teszek. A hazugságot tovább terjesztő sajtóorgánumokkal szemben pedig a megfelelő büntető-és polgári jogi lépéseket, szükség esetén, szintén megteszem"

– tette hozzá a politikus.

A Borkai Zsolt volt fideszes győri polgármester szexbotrányát is nyilvánosságra hozó oldal ezúttal azt írta, hogy a korrupciós ügybe keveredő Völner Pállal, a miniszter egykori helyettesével kapcsolatban hoz majd nyilvánosságra információkat, amelyek a minisztert is rosszul érinthetik, továbbá Varga Judit magánéletével kapcsolatban is megfogalmazott állításokat, ezek miatt tesz most feljelentést a tárcavezető.

Forrás: hang.hu