Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, de Csányi Sándor szorosan a nyomában van – Gattyán György is ott van a top 10-es listán

A nemzet gázszerelője alig 9 milliárd forinttal tudta növelni vagyonát az egy évvel korábbi állapothoz képest – Csányi Sándor ezzel szemben 74 milliárdos gyarapodást ért el.

A Forbes tette közzé az 50 leggazdagabb magyar listáját szerdán (a 2021-es listát teljes terjedelmében a magazinban lehet olvasni), ennek alapján Mészáros Lőrinc (és családja) lett az első, a becsült vagyonuk a lap szerint 488,1 milliárd forint.

Mészáros Lőrinc, a V-Híd Építő Zrt. tulajdonosa beszédet mond a cég gépbemutatóval egybekötött születésnapi rendezvényén Debrecenben 2020. szeptember 18-án

Fotó, címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt

A második helyre Csányi Sándor OTP-vezér került 467,9 milliárd forintos becsült vagyonnal.

"Az elmúlt három év egyértelműen Mészáros felemelkedésének története volt, jól tükrözték ezt az elmúlt évek milliárdoslistái is: azóta, hogy 2018-ban Mészáros Lőrinc vagyona túlszárnyalta Csányi Sándorét, rendre 65–85 milliárdot vert az OTP-vezérre.

A sorrend idén sem fordult meg, de soha nem volt ilyen szoros a verseny Magyarország két leggazdagabb embere között"

- olvasható a cikkben. A lap szerint idén szinte stagnált Mészáros vagyona, mindössze 9 milliárd forinttal lett gazdagabb. Eközben azonban Csányi Sándor közel 75 milliárd forinttal gyarapodott, az okok között a lap főleg a Bonafarm csoport növekedését hozta fel, de Csányi Sándor OTP-pakettjének értéke is jelentősen emelkedett.

A 24.hu Mészáros kapcsán azt jegyezte meg a témával foglalkozó cikkében, hogy a felcsúti milliárdosnál és családjánál a mérleget már nem csúfította el a Mátrai Erőmű, "amelyet – miután kivették belőle az osztalékot – átpasszoltak az MVM-nek, így a lignites erőmű évi több tízmilliárdos veszteségét már az állam állja".

A nagy erősödés azonban (Tigáz és Titász bekebelezése, egy új szuperbank létrehozásában is érdekelt a Mészáros-csoport) az Opus tőzsdei árfolyamán nem látszott meg, a 24.hu a Forbes-ra hivatkozva arról ír, hogy emögött az állhat, hogy a piac nem hiszi el, hogy az Opus és Mészáros mögött nincs egy "láthatatlan kéz", egy állami hátszél, ami segítheti őket. Állami hátszele Csányinak is volt a cikk szerint, a Magyar Nemzeti Bank decemberi 200 milliárd forintos kötvénykibocsátása is ide sorolható. Agrártámogatásokból is szépen jutott mindkét szereplőnek.

Az abszolút tízes lista így néz ki 2021-ben a Fobes cikke szerint (zárójelben a 24.hu szerepelteti a tavalyi összegeket):

Mészáros Lőrinc és családja 488,1 milliárd forint (479,4)

Csányi Sándor 467,9 (393,4)

Felcsuti Zsolt 286,4 (246,1)

Veres Tibor 282,9 (258,6)

Rahimkulov Ruszlan 270,7 (240)

Gattyán György 253,8 (245,6)

Rahimkulov Timur 211,4 (257)

Demján Sándorné és családja 197,2 (214,3)

Szíjj László 190,5 (184,4)

Jellinek Dániel 189,2 (140)

További részleteket a nyomtatott Forbes magazinban, illetve a 24.hu cikkében lehet találni.

Forrás: forbes.hu, 24.hu