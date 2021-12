Szilágyi Liliána az átélt borzalmakról: "Apám meztelenül felállított a mérlegre, és elmondta, mennyire undorító vagyok

Közösségi oldalain és tévéműsorban is beszélt Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes úszó azokról a bántalmazásokról, amelyekkel apja sújtotta őt bő két évtized alatt.



Fotó: Facebook/Szilágyi Liliána

"Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve" – írja Facebook-posztjában a sportoló.

Majd így folytatja:

Folyamatosan és kiszámíthatatlanul, ha épp olyan kedve volt, élvezve a hatalmának a gyakorlását felettem. Legyen szó testi fenyítésről, megfélemlítésről, szeretet és figyelem megvonásról, avagy szexuális visszaélésről. Az apám akinek hosszú éveken keresztül bármit megtettem volna, hogy elfogadjon, hogy szeressen, míg nem rájöttem, egy tökéletes illúzióban élek.

Szilágyi Liliána D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában néhány részletet is megosztott. Elmondása szerint még csak nem is a fizikai bántalmazások voltak a legrosszabbak – őt egyébként is csak addig verte az apja, amíg nem kezdett el úszni, mert ekkor az úszódressz miatt látszottak volna a nyomok – hanem a lelki terror. Többször végig kellett néznie például, ahogyan apja a szeme láttára veri össze édesanyját. A húgáról (Szilágyi Gerda, szintén úszó) pedig úgy vélekedett, ő nem is tőle van (pedig de).

"Mielőtt még megjött volna az első menstruációm, egészen kiskoromtól fogva mondta, hogy nagyon reméli, hogy minél később, vagy egyáltalán nem is jön meg, mert ez csak árt egy nőnek. Azt mondta, ha menstruálni fogok, akkor olyan hisztis picsa leszek, mint az anyám"

- idézte apját Liliána.

Amikor megjött, leültetett maga elé, és azt mondta, "elkezdelek beidomítani arra, hogy a nőiességedet használva egy gazdag kurva legyél" – sorolta tovább a borzalmakat.

Liliána állítása szerint apja már egészen kicsi korában is alázta, és bulimiája visszavezethető a következő szokásra:

"Gyerekkoromtól kezdve az apám minden hétvégén meztelenül felállított a mérlegre, és tükör előtt elmondta, hogyan és mit kéne változtatni, mert hogy mennyire undorító vagyok."

D. Tóth Kriszta interjúja Szilágyi Liliánával a WMN Magazin Youtube-csatornáján látható:

Forrás: Facebook/Szilágyi Liliána, Youtube/WMN Magazin