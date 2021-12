Gyurcsány: a kisfiam a plakátokról tanulta meg a családnevét

Gyurcsány is elkezdett gyurcsányozni a maga módján.

Fotó: Facebook

- írta Gyurcsány Ferenc csütörtökön reggel a Facabookon.

A volt miniszerelnök így folytatja:

Óvodás korában elkezdett olvasni. Saját családnevét plakátokon tanulta meg felismerni. Gyurcsány. Megtanulta. Aztán persze azt is, hogy miről szólnak ezek a plakátok. Sok beszélgetés. Versengeni kell. Hiszünk valamiben. Nyilván ez személyes ügy is lesz, mert ez az életünk. Küzdelem van. De nem szabad bántani egymást. Hogy világos legyen: nem bánt személyesen semmi. Nincs bennem revánsvágy. Minek!? Jön egy kemény kampány. Győzni akarunk. Ők is. Jó lenne érteni és elfogadni, hogy vannak határok. Időnként mi is elvétettük, elvétjük. Esetleg emberek is maradhatnánk. Esetleg.