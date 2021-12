Dobrev: "2022-ben sorra kerülő választásokat a Fidesz megkísérli elcsalni"

Az ATV.hu közéleti szereplőket kért arra, hogy értékeljék az év legfontosabb világ-és belpolitikai eseményeit, valamint jövő évre vonatkozó politikai és személyes ambícióikról is meséljenek. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint az előválasztás az ellenzék régen látott megerősödését hozta.



A legkiemelkedőbb belpolitikai esemény minden kétséget kizáróan az előválasztás volt, amelynek során az ellenzék a demokratikus versengés mellett meg tudta mutatni egységét és elszántságát a mai zsarnoki hatalom legyőzésében. Az előválasztás győztesei – Márki-Zay Péter és a 106 választókerületi jelölt az összes ellenzéki párt támogatását maga mögött tudva 2010 óta soha nem látott eséllyel tudja Magyarországot a nemzet egészének a javára fordítani, a demokrácia intézményeit újjáépíteni

Arra a kérdésre, hogy kik kerültek ki megerősödve és kik meggyengülve ebből az évből, azt válaszolta:

Pontosan az előválasztás volt az, amely a magyarországi ellenzéket régen látott megerősödését hozta, és immár csak rajtunk, ellenzéki kihívókon, Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltön, a 106 képviselőjelöltön, és rajtunk, az ellenzéki pártok vezetőin múlik, hogy az előválasztás lendületét győzelemre tudjuk-e váltani. Amennyiben törekvésünk sikerre vezet, a legnagyobb vereséget minden kétséget kizáróan Orbán Viktor könyvelheti el.

Dobrev emellett üzent minden honfitársának, hogy "akik még nem tették, sürgősen olttassák be magukat az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinák valamelyikével, és akiknek már van két oltásuk, sürgősen kérjék a harmadikat is".

Tudja, hogy "vannak, nem is kevesen, akik nem hisznek a vakcinákban, csakhogy a számok makacs dolgok: a beoltottak is megkaphatják ugyan a fertőzést, a túlélés esélyük sokszorosa azokhoz képest, akik nem olttatták be magukat".

Dobrev szerint a

2022-ben sorra kerülő választásokat a Fidesz megkísérli elcsalni.

Hozzátette:

Ha kellően odafigyelünk és minden szavazókörben lesz legalább két, ellenzék által delegált szavazatszámláló, akkor a választás napját nehezebb lesz elcsalni. Óriási szükségünk lesz tehát kellő számú, felkészült, és az igazságért harcolni tudó szavazatszámlálóra, és persze szükségünk lesz rengeteg szavazatra, sokkal többre, mint amennyi a Fidesznek lesz.

