Zacher Gábor szeretné legalizáltatni a terápiás marihuána-fogyasztást.

Zacher Gábor komoly tervekkel vág neki a 2022-es évnek. A toxikológus és sürgősségi főorvorvos szeretne újabb könyvet kiadni és legalizáltatni Magyarországon a terápiás marihuána-fogyasztást.ú



Utóbbira egyelőre nem lát esélyt, attól viszont tart, hogy az új év újabb mutációkat is tartogat, ami nem sok jóval kecsegtet.

– mondta Zacher Gábor az RTL-nek adott interjújában.

Hozzátette, hogy amíg nálunk 70, és más, fejlett országokban 80-90 százalékos az átoltottság, rengeteg hely akad szerte a világban, ahol ez a szám csupán 1-2 százalék, a hatalmas különbség leküzdéséért pedig lenne bőven tennivaló, hiszen az említett térségekből indulnak ki a mutációk is.

Zacher mindazonáltal reméli, hogy egyszer csak lecseng a járvány, ami nem csak a túlterhelt egészségügynek tenne jót, elvégre a pandémia kezdete óta 30-ról 49 százalékosra nőtt itthon a depressziósok aránya is. Úgy véli, az év szakmai kihívása az lesz, hogy hatékony gyógymódot, terápiát találjanak a fertőzöttek számára, és visszaszorítsák a halálozási rátát. Emellett szeretné elérni, hogy itthon is legális legyen a marihuána terápiás fogyasztása.

Van még egy fontos szakmai dolog, amit én személy szerint nagyon szeretnék elérni, de a szakma nagy része is egyetért ebben velem, mégpedig a marihuána orvosi alkalmazásának engedélyezése Magyarországon. A világ sok országában evidencia a terápiás alkalmazása, Európa nagyobbik felén is. Márpedig a magyar betegeknek is joguk van a legjobb terápiához, amit így nem kapnak meg