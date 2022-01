Időjárás: készülhetnek a frontérzékenyek

Kontinensünk középső részén a Földközi-tengertől Közép-Európáig anticiklon húzódik, ahol eseménytelen, többnyire száraz az idő. A völgyekben, medencékben kisebb-nagyobb ködfoltok képződtek, ahol kis intenzitású csapadék, szitálás alakul ki.

A Kelet-európai-síkságot hideg légtömeg tölti ki, és annak keleti felén több ciklon is örvénylik. Ezek kiterjedt havazást okoznak arrafelé. A fent említett magasnyomástól nyugatra hatalmas kiterjedésű ciklonrendszer örvénylik. Az ehhez kapcsolódó melegfront Lengyelország felé, a hullámzó hidegfront Svédországtól Portugáliáig húzódik. Ezek mentén felhős, gyakran csapadékos az idő, azonban errefelé eső esik. A front mögött is erős délies áramlás az uralkodó, így még Skóciában is előfordul 15 fok.

Hétfő estig a Kárpát-medencén több hullámban időjárási frontok vonulnak át, változékonnyá válik időjárásunk.

Várható időjárás hétfő éjfélig:

Többször erősen megnövekszik a felhőzet, hétfőn többórás napsütés elsősorban az északi megyékben lehet. A keleti, északkeleti országrészben lévő ködös tájak kiterjedése fokozatosan csökken. Éjjel északon, hétfőn másutt is kialakulhat helyenként kisebb eső, zápor. A többnyire gyenge vagy mérsékelt déli, délnyugati szél időnként megélénkül, hétfőn északon meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +8 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 8, 14 fok között valószínű.

Forrás: MTI