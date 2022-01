Kiderült a pontos ok – újabb részletek láttak napvilágot Babicsek Bernát tragikus haláláról

Tragikus hirtelenséggel, mindössze 41 évesen hunyt el az ország kedvence.

Fotó: Facebook

A színészre rokona talált rá solymári házában, ahol tűzre utaltak a nyomok – írja a Blikk.hu. Valószínűleg füstmérgezés okozta a halálát, miután főzni kezdett a konyhában, de elaludt. Később már hiába próbált kimenekülni.

Az okot eddig is sejteni lehetett, ám ezt most Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is megerősítette az RTL Híradójának. Mint mondta a színész valószínűleg rosszul lett a füsttől, és próbált kimenekülni a teraszajtón, de már nem tudott.

Forrás: Blikk.hu