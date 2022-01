Bejött Orbánék mesterterve, a lakosság 86 százaléka örül, hogy élelmiszerre is lehet költeni a SZÉP-kártyáról

A turisztikai szektornak csapás, de az embereknek jól jöhet, hogy 2022 első felében a SZÉP-kártyával élelmiszert is lehet vásárolni.

A Napi.hu cikke szerint az Orbán Viktor kormányfő által még karácsony előtt bejelentett változás – amely szerint 2022. február 1. és május 31. között a SZÉP-kártyával élelmiszerre is lehet költeni – jól jön a lakosságnak.

Fotó: Illusztráció/ Facebook/Orbán Viktor

A kormány már korábban is tett könnyítést ezzel a cafeteria-típussal kapcsolatban, amikor átjárhatóvá tették az egyes zsebeket, vagyis bármilyen turisztikai vagy vendéglátási szolgáltatásért lehetett fizetni a szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámlákról. Ennek határidejét 2022. szeptember 30-ig kitolta a kormány.

A cikk szerint az infláció hatására elszabaduló élelmiszerárak miatt lett most bevezetve az újabb könnyítés az áprilisi országgyűlési választás előtt, ami miatt viszont a turisztikai szektor sok milliárd forinttól eshet el. (Fontos kitétel, hogy nem lehet a kártyára tett összegből alkoholt és dohányterméket vásárolni.) A szállásadók nem is örülnek a módosításnak, Baldauf Csaba, a Szállodaszövetség elnöke a napokban ennek hangot is adott, illetve hozzátette, hogy őket ez a módosítás teljesen váratlanul érte, mert nem egyeztetett velük a kormány.

A Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató készített reprezentatív, 1000 fő megkérdezésével egy közvélemény-kutatást, eszerint az emberek 86 százaléka örül a kormány döntésének a SZÉP-kártyák használatát illetően, az ellenzők aránya 14 százalék. A férfiaknál a döntést 80 százalék támogatta, ellene 20 százalék volt. A nőknél ez az arány 90-10 százalék.

A kutatásból az is kiderült, hogy nem alakultak ki komoly törésvonalak a kérdésben sem kor, sem lakóhely, sem pedig iskolai végzettség tekintetében.

A 18-39 éveseknek például csak a 13 százaléka ellenzi a döntést, ez az arány a 40-59 évesek körében 14 százalék, 60 év fölött pedig 16. A nyugdíjasokat érthető módon kevésbé érinti a döntés, hiszen ők nem kapnak béren kívüli juttatásokat, mégis szimpatizálnak a döntéssel.

A legkevésbé a megyeszékhelyeken élők örülnek a döntésnek, a leginkább pedig a községben élők, de a két arány közötti különbség is elhanyagolható: 17-12 százalék.

Leginkább a felsőfokú végzettségűek örülnek a "talált pénznek", de csak pár százalékpontnyival vannak többen, mint az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők."

- olvasható a cikkben, amely szerint a kormány nem sokat kockáztatott ezzel a lépéssel, és ezt jobban támogatják az emberek, mint az ingyenes parkolást, ami mögött anno többen véltek politikai szándékot meghúzódni.

Forrás: napi.hu