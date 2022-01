Erre kellhet a választóktól kizsarolt pénz Orbánnak – kemény ellenzéki reakció érkezett a miniszterelnök kampányára

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor levélben kuncsorog alamizsnáért, hogy támogassák harcát a "Soros-birodalom" és egyéb, csak számára létező "veszélyforrások" ellen.

A miniszterelnök csekket is mellékelt a levélben, nyilván az online utaláshoz még nem konyít. No de, lassan ébredezik az ellenzék is, először a Jobbik pörkölt oda a tarhálós miniszterelnöknek:

"A pofátlanság csúcsa: a 12 éve a magyar emberek pénzét lopó Fidesz a magyar emberektől kunyerál a kampányra" – olvasható a párt közleményében, amelyet az Országos Sajtószolgálathoz juttattak el.

Ismét jön egy választás – jó szokásához híven – Orbán megint sárga csekkekkel zaklatja a magyar állampolgárokat. Mintha nem lenne már így is elég fizetnivalója mindenkinek – fideszesnek, ellenzékinek egyaránt

- fogalmaz a Jobbik, hozzátéve:

Orbánéknál semmi sincs ingyen. Sem a nyugdíj, sem a nagy dérrel-dúrral bejelentett osztogatás – amiről még senki nem tudja pontosan, mennyi lesz valójában. Amit nem az infláció visz el, azt majd személyesen Orbán nyúlja le: adománykérő leveleket kezdett postázni a Fidesz a budai várúr aláírásával. Pénzért kuncsorognak egy "veszélyekkel teli korra" hivatkozva. És most sem sül le a bőr a képükről.

A Jobbik szerint kiakasztó, hogy nem elég, hogy a permanens kormányzati óriásplakát-kampány is a Fidesz céljait szolgálja, és a Fidesz és pártalapítványa is irdatlan sok pénzből gazdálkodhat a csekkes támogatások nélkül is, de még az emberek pénzéért is lehajolnak.

Az ellenzéki párt úgy véli, a választóktól kizsarolt pénz minden idők legmocskosabb kampányára, no meg arra kell, hogy a brutális nagyságrendű kampányköltéseket meg tudják majd magyarázni.

Forrás: OS