Orbán kinevezte az atomenergia hivatal új vezetőjét, aki 2030-ig ülhet a székében – a következő kormányok sem mozdíthatják el

A Telex cikke szerint Orbán Viktor miniszterelnök Kádár Andrea Beatrixot tette meg az Országos Atomenergia Hivatal elnökének, a kinevezés 2030 végéig szól, és már meg is jelent a Magyar Közlönyben a rendelet, ami január elsejétől teszi hivatalossá a kinevezést.

A cikk szerint a kinevezés nem meglepetés, mert Kádárt már szeptemberben odatették, mint a szervezet főtitkárát, miközben az OAH-t épp átszervezték.

Az OAH legnagyobb feladata épp most zajlik, a paksi atomerőmű bővítése, amelyben vastagon van orosz pénz. A hivatal nem is fogadta el az új blokkok létesítésének papírjait az állami Paks II. Zrt-től, hanem hiánypótlást kért be – ami a két szervezet között elég nagy feszültséget váltott ki. Az eljárás közben jelentette be a kormány, hogy átszervezik az OAH-t (a kormány alól az országgyűlés alá kerülnek, nekik tartoznak beszámolási kötelezetséggel).

Azzal, hogy Kádárt 2030 végéig nevezték ki, azzal a Telex szerint lényegében kiszervezték a következő kormányok alól a hivatalt, és Kádár Andreát – aki a miniszterelnökség és az ITM helyettes államtitkára is volt korábban – lényegében lehetetlen lesz leváltani. Ezt csak olyan esetekben lehet megtenni, ha például a bíróság elítéli, vagy ha hosszabb ideig nem látja el a feladatait a cikk szerint.

