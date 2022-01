Volt Fideszes szakértő, ex KDNP-s is harcba száll Orbánnal – ők a „beszélő fejek” Márki-Zay kampányában

Eldőlt, hogy kik lesznek Márki-Zay Péter, pontosabban az ellenzéki együttműködés kampányában a „beszélő fejek” – értesült a Magyar Hang. Azokat szokták így nevezni, akik egy-egy szakterület kommunikációját viszik, vagyis az adott témában ők képviselik az ellenzék és miniszterelnök-jelöltjük álláspontját. A listát böngészve találni azért meglepetéseket is a névsorban.

Márki-Zay Péter már hetekkel ezelőtt is beszélt róla, hogy elkezdett felállítani egyfajta árnyékkormányt. Nem a leendő minisztereket kell ezalatt érteni, hanem azokat az embereket, akik egy-egy szakterület felelősei lesznek a következő néhány hónapban, az országgyűlési választásokig biztosan.

A lap úgy tudja, hogy az önkormányzatiság kérdésében a kiválasztott Wittinghoff Tamás, aki 30 éve Budaörs polgármestere. 2010 óta a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltjeként indul és eddig mindig győzött is a helyhatósági voksoláson. Ez már csak azért is jelenthet kisebb meglepetést, hiszen Márki-Zay Péter egyik fő támogatója Karácsony Gergely főpolgármester, aki ugyan még csak másfél éve, de mégis az ország fővárosát vezeti.

Az egészségügy területének kommunikációját elsősorban Komáromi Zoltán fogja vinni, ő a Demokratikus Koalíció egészségpolitikusa, egyébként háziorvos. Forrásaink azt elismerték, hogy a szektor egy részéhez nyilvánvalóan ért, és a megfelelő tapasztalata valamint tudása is megvan, ugyanakkor az egészségügy mégiscsak nagyobb terület annál, mint amennyire a háziorvosok érdemben rálátnak.

A munkavállalói jogok és érdekek képviselete az MSZP-s Komjáthi Imre feladata lesz. A szocialista párt elnökhelyettese még 1995-ben a BorsodChem Zrt.-nél lakatos szakmunkásként kezdett, majd akkor vált országosan is ismertté, amikor 2013-ban egyik főszervezője volt a második éhségmenetnek. MSZP-s politikusként azóta is elsősorban a munkavállalók mellett szólal fel.

A rendvédelem ügyének kommunikációjával Lengyel Róbertet bízták meg. Korábban 24 éven át volt a rendőrség állományának hivatásos tagja, 2014 óta pedig Siófok független polgármestere.

Márki-Zay Péter vele közösen jelentette be néhány héttel ezelőtt Röszkén a migránsos óriásplakát-kampányt, ezek azok plakátok, amelyeken azt hirdették, hogy Soros György 0 migránst telepített be, míg a Fidesz 55 ezret.

Az oktatásért a momentumos Tóth Endre fog felelni. Ő eleve oktatáspolitikusnak hirdeti magát, egyébként ő lesz az egységes ellenzéki jelölt a Budafokot és Újbuda egy részét magában foglaló választókerületben.

A gazdasági kérdésekben a kommunikátor Király Júlia lesz. Ő a kilencvenes évek elején a Fidesz gazdaságpolitikai szakértője volt, később több kereskedelmi bankban vállalt vezető szerepet, 2007-2013 között pedig a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és a Monetáris Tanács tagja volt. Korábban már kiállt Márki-Zay Péter mellett, emiatt – mint közölte – a kormány „fenyegető üzenetet” küldött addigi munkahelyének, a K&H Bankot tulajdonló, brüsszeli székhelyű KBC vezetésének. Ezután a bankban betöltött igazgatósági tagságáról le is mondott.

Az alkotmányozás kérdéskörében a témában már eddig is többször megszólaló Fleck Zoltán lesz az elsődleges kommunikátor. Néhány hete már adott is egy nagy interjút a 444-nek, amiből kiderült, hogy eldőlt a hónapok óta tartó vita, az ellenzéki összefogás radikális lépésre készül: ha tavasszal győznek, feles többséggel is nekimennek az alaptörvénynek.

A szociális ügyek kommunikációjáért az LMP-s Kanász-Nagy Máté fog felelni. Pártjának 2020 óta férfi társelnöke, önmagát is úgy jellemzi, mint szociálpolitikus.

Az egyházi ügyekért a Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom egyik talán legismertebb tagja, Lukácsi Katalin felel majd. Ismert róla, hogy korábban a KDNP tagja volt, ám onnan kilépett és azóta vállal közéleti szerepet. Végzettségét tekintve pedig hitoktató, eleve gyakran megnyilvánul ilyen kérdésekben.

