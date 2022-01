Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje még nem adta fel a hetedik frakcióra vonatkozó terveit, de kompromisszumkész.

Márki-Zay Péter kedden este az ATV-ben olyan nyilatkozatot tett, ami alapján arra következtethetünk, hogy lemondott a hetedik frakció tervéről. Ennek kapcsán a telex.hu megkereste az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét.

Őszintén remélem, hogy a pártok meggondolják magukat, de az biztos, hogy részemről ezen sem fog múlni az ellenzéki egység

– válaszolta a lap megkeresésére Márki-Zay. Azaz: a kialakult helyzet feloldása érdekében lemond tervéről, de hozzátette, továbbra is kitart amellett, hogy a magyar romák és más társadalmi csoportok – így az ellenzéki pártokkal eddig azonosulni nem tudó konzervatívok – képviseletéhez szükséges lenne ez a gesztus.

Az biztos, hogy Márki-Zay szeretne túllendülni ezen a kérdésen, ami nemcsak kedd esti interjúját és az elmúlt napokat is uralta, sőt sokan az egyre fokozódó bel-ellenzéki üzengetéseket is ennek tudják be. Előválasztási győzelme után állt ugyanis elő Márki-Zay Péter az ötlettel, hogy szeretne egy hetedik frakciót a konzervatívoknak, sőt, azóta már az is felmerült, hogy pártot is alapítana.

Elsősorban a Fideszből kiábrándult, jobbközép választókat szeretné megszólítani a hódmezővásárhelyi polgármester, ezért is tartotta volna fontosnak, hogy még a választás előtt létrejöjjön egy ilyen formáció. Az többi ellenzéki párt ellenállása miatt azonban ez a terve egyelőre úgy tűnik, nem fog megvalósulni.

