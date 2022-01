Keményen bírálta Kunetz Zsombor a kormány oltási akcióhétvégéjét és pocsékolónak nevezte

Kunetz Zsombor háziorvos a Facebook-on osztotta meg véleményét a kormány által elrendelt akcióról, amiben szerinte rengeteg oltóanyagot fognak kidobni.

Szerinte teljesen felesleges ez a háziorvosoknak kötelező hétvégi oltás, hiszen nagyobb részük eddig is oltott, és nem látni azt a tömeget, amely a kormány oltásellenes propagandája ellenére éppen sorba állna oltásért, valamint az oltópontok most is működnek.

Úgy vélte, hogy ez a kötelező oltási hétvége nemcsak felesleges, hanem rendkívül káros is lehet. Azzal indokolta, hogy egy csomó fel nem használt oltóanyag kidobásához vezethet. Utalt rá, hogy ha megjelenik a háziorvosnál egy oltást igénylő, akkor ki kell nyitni az ampullát (amely 6, 10, vagy 20 adagos), és amennyiben aznap még nem tud az orvos ehhez az egy emberhez – oltóanyagonként és oltottsági állapottól függően – öt, kilenc, vagy tizenkilenc oltásra vágyakozót rendelni, akkor

"megy az egész adag a lecsóba."

