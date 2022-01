Ügyvédekből és borsodi "tanulókból" álló maffia kezdte lerabolni a diákhitel-rendszert

Az állam szeretett volna segíteni azoknak, akik egy vonzó, korszerű munkahely érdekében felnőttként is hajlandóak tanulni. A Diákhitel Zrt. kedvező hiteleket vezetett be a tandíjra, de még az időszak megélhetési költségeire is. Ám egy szervezett bűnözői kör olyan gyorsan ráúszott az előzetes hitelbírálat nélküli lehetőségre, hogy a programot pillanatok alatt be kellett zárni, át kellett írni.

Aki a legnyíltabban fogalmazott a Telexnek, azt mondta, hogy a maffia ráúszott a lehetőségre, és fővárosi ügyvédek, valamint borsodi „tanulók” tömeges kamu képzési beíratásával, majd a maximális szabad felhasználású hitel felvételével megpróbálták lerabolni a diákhiteleket.

Arról is hallott a Telex újságírója, hogy a gyanús esetek vélhetően szervezettek voltak, és a hálózat azt használta ki, hogy bárki beiratkozhatott, ha a kora megfelelő volt, ha magyar állampolgár volt, és kaphatott 1,2 millió forintnyi hitelt (igaz az egész összeget nem utalták át előre).

Állítólag a bűnözői hálózatban szegényebb, képzetlenebb embereket használtak arra, hogy tanulónak jelentkezzenek, és ők vélhetően egy kisebb összeget, 50-100 ezer forintot megtarthattak a hitelből, a fél évre előre folyósított megélhetési költségből.

Ezek az emberek vagy nem fogták fel, hogy a háttérben maradó megbízóik százezrekkel, milliókkal sétálnak el, és rájuk hagyják a hitel törlesztésének kötelezettségét, vagy felfogták, de így is vállalták a látszólag „könnyen megszerezhető” pénzért cserében. Természetesen az ilyen emberektől nagyon nehéz később majd behajtani a tartozásaikat, végrehajtatni az adósságukat. Volt olyan forrásunk, aki szerint ennek ellenére sem kellett volna a lyukak betömését követően sóval behinteni, hanem meg lehetett volna menteni a programot.

Úgy tudja a Telex, hogy az ügyben feljelentés is történt és nyomozás is indult, ugyanakkor a rendőrségnek küldött kérdéseinkre még nem kaptunk választ.

