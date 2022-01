Gattyán György pártjának kész a programja, jövő héten hozzák nyilvánosságra

Egy elemző szerint kevés esélye van a 2022-es választásokon.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Bejegyezték Gattyán György pártját. A párt a Megoldás Mozgalom nevet kapta, székhelye pedig a milliárdos üzletember legnagyobb vállalata, a Docler Holding lett. Az ATV által megkérdezett elemző és nyilvánosság stratéga szerint Gattyán Györgynek még egy nagyon aktív, kompetens kampánynál is kevés esélye van a választásokon.

A párt programja egyébként készen van, jövő héten hozzák nyilvánosságra – tudta meg az ATV.

Az ATV cikke felidézi, hogy tavaly december 17-én az Egyenes Beszéd című műsorosunkban jelentette be Gattyán György, hogy indul a 2022-es választásokon. Pontosan egy héttel később, december 24-én, Megoldás Mozgalom néven be is jegyezték a milliárdos üzletember pártját.

A párt elnöke Gattyán György, alelnökei a Teqball két alapítója: Huszár Viktor és Borsányi Gábor, illetve Bajusz Krisztina ügyvéd. A párt székhelye a milliárdos legnagyobb vállalata, a szexkamera biznisszel foglalkozó X. kerületi Docler Holding lett.

Forrás: atv.hu