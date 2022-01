Hadházy feljelentést tett a keleti vakcinák engedélyezésének "elképesztő körülményei" miatt

Ismeretlen tettes ellen, hivatali visszaélés bűntette, valamint a Btk. 165. § (1)-(3) bekezdéseibe ütközőfoglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette, gyanúja vonatkozásában – olvasható a hivatalos dokumentumban.



Fotó: MTI/Mónus Márton

Közösségi oldalán azt írta:

Hozzátette:

A papírok a kínai és az orosz oltóanyagok engedélyezésének elképesztő körülményeiről szólnak. Ez egyszerűen európai országban nem maradhat büntetlenül, ha nem ez alatt a kormány alatt, akkor majd utána, amikor a következményekről is több adatunk lesz hiszen most a kormány eltitkolja a legalapvetőbb statisztikákat is)