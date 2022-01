Kutatások: a covid ellen nem megfelelően hatékony a favipiravir

Japánon és Kínán kívül egyedül Magyarországon használják koronavírus ellen a favipiravirt, amit eredetileg influenza ellen fejlesztettek ki. Az újabb kutatási eredmények azonban azt mutatják, hogy egyik vírus ellen sem megfelelően hatékony a szer, itthon mégis háziorvos is felírhatja, és ingyen kiváltható a gyógyszertárakban.

Fotó: MTI/Mónus Márton

2020 márciusában a magyar kormány teljesen új szituációval került szembe: olyan járvány érte el az országot, ami külföldön már komoly gondokat okozott, és senki nem tudta sem azt, hogy mekkorára fog duzzadni, sem azt, hogyan lehet ellene védekezni – írja a 24.hu.

Akkor globálisan nagyjából 2700 halottja volt a járványnak, és sem gyógymód, sem vakcina nem volt még a láthatáron. Áprilisban a kormány lépett egy nagyot: behozott Magyarországra 400 ezer tablettányi favipiravirt Kínából. A szert 2014-ben engedélyeztették először orvosi használatra, az évek alatt nagyjából kiderült már, milyen mellékhatásokkal és veszélyekkel kell számolni a szedése alatt. A kormány döntése bátornak mondható: vettünk egy antivirális gyógyszert egy olyan vírus ellen, amire még nem volt kipróbálva, hátha erre is hat, majd újabb szállítmányok is érkeztek Japánból. 2021 márciusa óta pedig már a háziorvosok is felírhatják a szert.

Csakhogy a gyors engedélyezés ellenére az elmúlt majdnem két év alatt kiderült, hogy a favipiravir hatásossága a SARS-CoV-2 ellen finoman szólva is visszafogott.

Azt nem lehet kijelenteni, hogy semmilyen szituációban nem működik, de a mellékhatásokat és a potenciális járványügyi következményeit tekintve egyáltalán nem indokolt, hogy a mai napig nemcsak használjuk, de a háziorvosoknak ajánlott is, hogy felírják, ha koronavírus-pozitív beteg jelentkezik náluk. A kormány saját tájékoztatása szerint 2021 novemberéig 167 392 doboz Favipiravirt váltottak ki a gyógyszertárakból.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: MTI/Mónus Márton