Bár tavaly Merkely kizártnak tartotta az újabb hullámot, most megerősítette: Elkezdődött az ötödik

A háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője csütörtökön jelentette be, hogy Magyarországra is megérkezett az ötödik hullám. Most a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla is arról beszélt, hogy elkezdődött a koronavírus-járvány újabb hulláma – írja a Telex.hu.



Merkely Béla a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorának vendége volt.

Egy nap alatt több mint 6500 fertőzöttet igazoltak, ami közel duplája az egy héttel korábbinak.

Csütörtökön több mint kétmillió új eset volt a világban, Magyarországon valószínűleg több tízezer új eset lesz Merkely szerint.

A rektor úgy gondolja, félnivalójuk az oltatlanoknak van, mert náluk nincs meg az alapimmunitás, amely a szervezet egészét érintő vírushatástól megvédi őket.

A beoltottaknál az orrfolyás, fej- és torokfájás, 1-2 napos láz a legjellemzőbb tünet.

Tavaly májusban Merkely Béla még a negyedik hullám kialakulását is kizártnak tartotta.

Nem tud egy olyan mutáció kialakulni, ami Magyarországon ismételt járványt okozzon, mert nagyon magas az átfertőzöttség, és nagyon magas az átoltottság is, és nemcsak egy fajta vakcinával oltottak, hanem sok fajta vakcinával. Én örülök annak, hogy nemcsak egy vakcinára épül a magyar védekezés, mint sok országban

– tette hozzá.

Akár tízszeres is lehet a megugrás a betegek számában, ami a súlyos esetek abszolút számában is meg fog mutatkozni. Egy héten belül valószínűleg a kórházba kerültek száma is emelkedni fog.

A napi adatokból is látható, hogy míg december 28-án 1370 új fertőzöttet regisztráltak, addig január 6-án már 6454-et.

