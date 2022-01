A VG arról értesült, hogy szakmai szinten felmerült a Népligeti felüljáró teljes elbontásának lehetősége.

A Népligeti felüljáró az Üllői út és a Könyves Kálmán körút találkozásánál. Sok más budapesti átkelőhöz, hídhoz hasonlóan a Népligeti felüljáró is több éve vár a felújításra. Állapota annyira leromlott, hogy január 1-től a 12 tonnánál nehezebb járművek nem is hajthatnak már fel rá, valamint az eddig itt közlekedő autóbuszok, így a reptéri a Deák Ferenc tér és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja között közlekedő 100E jelzésű autóbuszjárat is a Népligeten keresztül halad. A személygépjárművek továbbra is biztonságosan használhatják a közlekedési létesítményt. Fotó: MTVA/Róka László

Mint írják, műszaki vizsgálat zajlik, amely akár azzal az eredménnyel is zárulhat, hogy

a főváros teljes egészében elbonthatja az Üllői út forgalmát a Könyves Kálmán körúton átvezető műtárgyat.

A lap megkeresésére a Főpolgármesteri Hivatal konkrétan nem reagált, de azt megerősítette, hogy

a Budapesten az Üllői út forgalmát a Könyves Kálmán körúton átvezető műtárgyról az állapota miatt részletes vizsgálat készül az idén, amelyet a Budapest Közút Zrt. végeztet.

A műszaki felmérés sokrétű, így kiterjed arra, hogy a felüljáró milyen mértékben terhelhető, hogy az esetleges felújítása során milyen beavatkozásokat kell elvégezni, illetve, hogy ezek elvégezhetők-e a jövőbeni fennmaradása érdekében.

A főváros reakciójából viszont az is látszik, hogy a vizsgálat eredményének tükrében

valóban életbe léphet az az opció, hogy felújítás helyett megszüntetik az 1978 decemberében átadott Népligeti felüljárót.

Ha a jelenlegi városvezetés végül azt a döntést hozza, hogy felszámolja a Népligeti felüljárót, az számottevően érződni fog a forgalom alakulásában, amely már eleve tűréshatáron mozog – részben más, nem kellően átgondolt közlekedéstechnikai intézkedések eredményeképp – a belvárosban.

Becslések szerint ha megvalósulna a projekt, az napi 8000 járművet szívna ki az Üllői útról.

Forrás: vg.hu

Címlapkép: MTVA/Róka László