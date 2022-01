Jogerős: Mészáros Lőrincet lehet bűnözőnek nevezni, jól meg is kapta az arcába

Jogerős ítéletet hozott a bíróság azzal kapcsolatban, hogy Fekete-Győr András bűnözőnek nevezte Mészáros Lőrincet.



Forrás: videa.hu

A Momentum korábbi elnöke Facebook-posztjában arról számolt be, hogy eredményesen indult neki a 2022-es év, legalábbis az Orbán-rendszerrel folytatott jogi és erkölcsi küzdelme szempontjából.

Emlékeztek, hiszen a nevetekben is beszéltem: Orbán Viktor strómanját bűnözőnek neveztem. A bűnözőnek volt bőr a képén, és eljárások sorát indította ellenem. Miután első- és másodfokon is veszített ellenem a büntetőperekben, harmadjára már "csak" személyiségi jogi perrel próbálkozott. Ugyan a nyilvános tárgyalásra eljönni sem mert, a polgári perben bocsánatkérést és a perköltségek megfizetését követelte tőlem. Ezt is elbukta