Netes társkeresőn csalt ki 5 millió forintot egy nő egy erre fogékony balektól

Több mint ötmillió forintot csalt ki egy sarkadi nő egy internetes társkeresőn megismert férfitől, írja a police.hu. A beszámoló szerint 2021 februárjában írt a 34 éves vésztői férfi a 22 éves nőnek, aki elpanaszolta, hogy válófélben van, várandós és nincs pénze.

Fotókat küldött magáról, majd különböző összegeket kért kölcsön a férfitől. A mese az volt, hogy

ha eladják a volt férjével közös házukat, akkor megadja a tartozását és együtt új életet kezdenek.

Ügyvédi munkadíjra is kért pénzt, majd amikor a férfi gyanút fogott, hogy átveri, fel akarta hívni az ügyvédet, hogy megkérdezze, miért nem halad az adásvétel. A nő nem jött zavarba, megadta neki az élettársa édesanyjának telefonszámát. A 43 éves nő el is játszotta a szerepet: válaszolt minden kérdésre, és még a bankszámlaszámát is megadta a férfinak, aki tizenegyszer utalt is.

Forrás: police.hu