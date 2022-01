Telex: indul az ellenzéki kampány, Márki-Zaynak több kérdésben engedtek a pártelnökök

A lap információi szerint a héten már megjelenhet közel hárommillió példányban az ellenzéki közös kampánykiadvány. Január elején volt egy közös pártelnöki értekezlet, ami után a miniszterelnök-jelötlttel is leültek beszélni, hogy a köztük fennálló vitás kérdéseket rendezzék és nekiálljanak végre a kampánynak.

A Telex értesülései szerint csaknem hárommillió példányban jelenik meg a közös listán induló hat ellenzéki párt és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt közös kampányújságja a héten. A lap információi szerint az újságban lesz interjú Márki-Zay Péterrel, de emellett jelöltbemutatók is lesznek benne, a kampányagot a következő két hétben tervezik szétszórni az országban. Emellett mintegy ezer óriásplakáton fogja reklámozni az összefogást, amelyEgységben Magyarországért, egységes kampányarculattal vág neki a választásig visszalévő pár hónapnak.

Fotó: Facebook/Szabad Városok Közös Kiállása/videórészlet

A Telex arról is értesült, hogy január első hetében hétfőn és kedden a hat párt elnöke egymás között egyeztetette le, hogy hogyan akarnak kampányolni, majd mindezt Márki-Zay Péterrel is tisztázták. Ezek mellett a fennálló vitás kérdésekben is igyekeztek közös platformra jutni. A pártelnöki egyeztetés – amelyen még nem volt ott a miniszterelnök-jelölt – a lap információi szerint Márki-Zay tudtával zajlott le. Ezek után szerdán találkoztak a miniszterelnök-jelölttel, és mindezek után jelentette be Márki-Zay a Telexnek, hogy egyelőre eláll a hetedik frakció igényétől, hogy ez ne legyen az ellenzéki összefogás kerékkötője.

Egy kiskaput azonban nyitva hagytak a pártelnökök: parlamentbe jutásuk esetén a képviselőknek frakcióalakítási szabdsága lesz, tehát elvben akár egy hetedik frakció is kialakulhat az MSZP, Párbeszéd, Jobbik, DK, Momentum és LMP mellett. A Telex szerint akár Márki-Zay Péter is szervezhet magának új frakciót, viszont ehhez szükség lesz a házszabály kétharmados módosítására is.

A lap értesülései szerint az nem merült fel az ellenzéki pártelnökökben, hogy Márki-Zayt leváltsák, vagy lecseréljék, hiába vannak ilyen híresztelések. Arról is született döntés, hogy kampányügyekben a miniszterelnök-jelölt és csapata nagyobb szabadságot kap a hatpárti kampánytanács mellett.

A programban eddig kérdéses pontok kapcsán is született megállapodás a Telex információi alapján: az euró bevezetését belátható időn belülre tervezik (öt év, de ez a lap szerint megszorításokkal járhat), a Budapest-Belgrád közötti, kínai hitelből finanszírozni szándékozott vasúti nagyberuházásnál felülvizsgálják az ügyet, és az esetleges leállítás is benne van a pakliban.

A lap úgy értesült, számos ponton engedtek a közös ellenzéki programban Márki-Zaynak a pártelnökök (kaszinó-koncessziók felülvizsgálata, társasági adókedvezmény megtartása, de kiterjesztése), de még így is maradtak vitás kérdések (melegházasság ügye; három roma jelölt felkerülése befutó helyre a közös listára), és a közös listának is csak az eleje van meg még. Márki-Zay Péter az első, Dobrev Klára (Demokratikus Koalíció) a második, Karácsony Gergely (Párbeszéd) a harmadik, Jakab Péter (Jobbik) a negyedik, Fekete-Győr András (Momentum) az ötödik, Tóth Bertalan (MSZP) a hatodik, és Ungár Péter (LMP) a hetedik rajta.

A cikk szerint a lista többi helyére még megy a matekozás, a tervek szerint az ellenzéki összefogás január végére egységesíti a közös programot és a közös listát, addigra pedig az ellenzéki népszavazási ügyekben (Fudan Egyetem elleni és az álláskeresési támogatás 9 hónapra növelése) is meglehet a szükséges 200 ezer aláírás.

Forrás: telex.hu