A Nézőpont Intézet felméréséből kiderül, hogy a kormányzópártok 50%-ot, míg az ellenzék legfeljebb 43%-ot érne el.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása arra volt kíváncsi, hogy egy most vasárnapi választáson hogyan szerepelnének az induló pártok.

A kormánypártok esetében mért ötvenszázalékos támogatottságot a biztos szavazók teszik ki,

a 43 százalékra taksált ellenzéki listánál ugyanakkor csak a támogatók háromnegyede, vagyis mintegy 33 százaléka tekinthető elkötelezett szavazónak, míg a többiek inkább a bizonytalan, vagy valószínűsíthető lista-választóknak tekinthető – írja az index.hu.

A nagyobb pártok mellett a kisebbekre is érkeznének szavazatok:

a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) és a Mi Hazánk Mozgalom is 3-3 százalékot szerezne, így egyik sem jutna be a parlamentbe. Egy most vasárnapi választáson az összes többi párt listájára az aktív választók csupán 1 százaléka szavazna.