25-30 százalékkal emelkedhet idén a baromfitermékek ára, de a sertéshúsé is drágulni fog

Az ellenzék szerint a kormánynak lenne lehetősége és kötelessége megfékeznie a magas élelmiszerárakat.

Három lépcsőben, összesen 25-30 százalékkal növekedhet 2022-ben a baromfitermékek ára, az árnövekedést a baromfi terméktanács elnök-igazgatója, Csorbai Attila a megnövekedett takarmány és rezsiköltségekkel magyarázta az ATV híradójának.

Ezt több lépcsőben, fogja megvalósítani a kereskedelem, vélhetőleg január vége felé, egy pedig majd kora tavaszi időszakban várható, és még valószínű ekkor is szükség lesz, nyári, nyár eleji áremelkedésre

- mondta el a híradónak Csorbai.

A Húsiparosok Szövetségének elnöke, Éder Tamás telefonon elmondta, a sertéshús is drágulni fog, mert a sertéságazatban is nőttek a takarmányárak, ezt pedig a vásárlók is meg fogják érezni.

A következő fél év, háromnegyed év, egy év során, ez a növekvő takarmányozás önköltsége szép lassan beépül majd az élősertés árába, és ez szép lassan meg fog jelenni a piacon, valószínűleg a fogyasztói árakban is

- fogalmazott Éder.

Az ATV megkérdezte Korózs Lajos MSZP-s országgyűlési képviselőt is a helyzetről. Korózs szerint a magyar kormánynak kellene tennie a magas élelmiszerárak ellen, lenne lehetősége csökkenteni az áfát, van európai példa erre.

Lehetősége lenne csökkenteni az áfát, éppen a lengyelek most nyúltak hozzá, az egyik legmagasabb az európai unióban az infláció, tehát a gyenge forint, az elszabaduló árak, mind-mind olyan tételek, amiben a kormánynak konkrét beavatkozásra kéne szert tennie és leszorítania az árakat

- magyarázta a képviselő.

Dávid Ferenc, a DK gazdasági szakértője úgy látja, a kormány a költekező gazdaságpolitikájával teljesen kiüríti az államháztartást, miközben gerjeszti az inflációt.

Az alacsony keresetűek, nagycsaládosok, és kis nyugdíjasok, ezeknek hiába emelték nominálisan igen látványosan nagy ütemben a bérüket és a nyugdíjukat, ezek a társadalmi rétegek, amik milliós társadalmi réteg, a jövő évnek a vesztesei lesznek

- tette hozzá. A szakértők szerint az áremelkedések felemésztik a béremeléseket és a nyugdíjakat.

Forrás: atv.hu