Huszár Viktor lesz majd Gattyán pártjának második embere, de a fiatal közgazdász, sportvezető neve ismerős lehet a Teqball kapcsán is, sőt, az orosz, putyinbarát oligarchák, a Rahimkulov-család közelében is felbukkant már.

Saját honlapján közölt közös fényképet Orbán Viktor miniszterelnökkel Huszár Viktor, akiről a napokban derült ki, hogy a milliárdos Gattyán György pártjának egyik alelnöke lesz – szúrta ki a nepszava.hu. A fiatal közgazdász, sportvezető a Rahimkulov-család egyik üzletében bukkant fel.

Karácsony Gergely szerint ez egyáltalán nem véletlen.

A fideszes lejárató kampányban főszereplő Putyin-oligarcha embere lett alelnök Gattyán „pártjában”. Történik ilyen véletlenül a Fidesz világában?

– kérdezi a főpolgármester egy Facebook-posztban. Majd leírja: az orosz oligarchafamília és Huszár csalta fel közös irodájukba – az Orbán-család könyvelője, a jelenleg Rahimkulovék körül mozgolódó Gansperger Gyula segítségével – Bajnai Gordon volt miniszterelnököt egy „baráti beszélgetésre.” Az eszmecsere hanganyagát manipulált formában a kormánysajtó azóta is a fővárosi vezetés lejáratására használja.

Hozzátette: ez szerintük arra is utal, hogy Rogán Antal propagandaminiszter nem tüntette el alaposan a Fidesz felé vezető nyomokat. Az mindenesetre tény, hogy a Gattyán-féle Teqball-szövetséget is irányító Huszár Viktor személye nélkül is sokkal több köti össze Gattyánt a NER-rel, mint ami elválasztja. Főleg a utóbbi években, hiszen egy szép barátság kezdett el kibontakozni Gattyán és az Orbán-kormány között.

Csak egy példa, hogy a milliárdos egyik új vállalkozása, az elektronikus aláírás hitelesítéssel foglalkozó Netlock Kft.-nek ugyanis hirtelen az állami Magyar Villamos Műveknél illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél is megrendelései lettek, de a cég referenciái között szerepel a Szerencsejáték Zrt. is.

Mindez amiatt különösen érdekes,

hogy a napokban Gattyán kijelentette, hogy a célja a kormányváltás, és ennek érdekében nyitott az ellenzékkel való együttműködésre, amennyiben néhány fontos kérdésben kompromisszumra tudnak jutni.

