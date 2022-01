Csak kapkodjuk a fejünket: a WHO szerint nem az emlékeztető oltások vetnek véget a járványnak

Az Egészségügyi Világszervezet szerint olyan védőoltásokat kellene készíteni, amelyek kifejezetten a koronavírus mutációi ellen védik az embert.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus mutációi ellen nem az jelenti a jó védekezési stratégiát, hogy az eredetileg kifejlesztett vakcinákból újabb és újabb emlékeztető védőoltásokat adnak be az embereknek. Ehelyett olyan új oltásokat kellene használni, amelyek jobban védenek az új variánsok ellen – összegez a The Guardianre hivatkozva a 24.hu.

A beszámoló szerint a WHO koronavírus elleni védőoltások összetételével foglalkozó szakértői csoportja olyan új vakcinák kifejlesztését szorgalmazza, amely nemcsak a megfertőzőtteket védi meg a súlyos megbetegedéstől, de segít kivédeni már magát a fertőzést is. Ez segíthet abban, hogy sikerüljön megbirkózni az olyan új variánsokkal, mint például az omikron.

