Márki-Zay: Orbán Viktor bejelentése beismerő vallomás a tragikus állapotokról

Márki-Zay szerint Orbán Viktor bejelentése beismerő vallomás arról, hogy a magyar gazdaság tragikus állapotban van.

Mint arról mi is beszámoltunk, ma hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor, aki most az új csodafegyvert jelentette be, méghozzá azt, hogy befagyasztják az élelmiszerárakat.

Mennie kell annak a csapnivaló kormánynak, amelyik 12 éves kétharmados kormányzásának utolsó 12 hetében kezd el foglalkozni a termékek árával. Felelős gazdaságpolitika helyett hatósági árakkal kezelik a vágtató drágulást, ez felér egy beismerő vallomással.

- jelentette ki az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

A kormányváltás után 5%-ban maximáljuk az alapvető élelmiszerek ÁFÁ-ját.

- tette hozzá.