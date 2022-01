Magyarok millióinak küld levelet az kormány – ez áll majd benne

Az adóvisszatérítéssel kapcsolatban küld hamarosan levelet a családoknak a kormány derítette ki a szerda esti Magyar Közlönyből a napi.hu

A kormányrendeletben az áll, hogy a gyereket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésévelkapcsolatos kedvezmény, ekho-kedvezmény, valamint a visszatérítés előlegének kiutalásával kapcsolatos tájékoztató lesz a levélben számolt be róla a lap.

Az szja-visszatérítés a családi kedvezményeseknek jár majd, ha a gyermeket nevelő szülők egyike is idén akár csak egy napra is családi kedvezményre (volt) jogosult. Családi kedvezmény pedig annak jár, aki:

gyerek után szülőként családi pótlékra jogosult, várandós nő és vele közös háztartásban élő házastárs a családi pótlékra saját jogán jogosult, rokkantsági járadékban részesül.

Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés.

A 2021-es alábbi tevékenységekből származó adó jár vissza, és az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem adóra is visszajár.

A személyi jövedelemadóból eddig is többféle kedvezményt vehettek igénybe a magánszemélyek, ezek továbbra is elérhetők. De azok a szülők is igénybe vehetik a visszatérítést akik 2021-ben közös háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultként.

A visszatérítés az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra

- írja a lap.

Forrás: napi.hu