A védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul, az átesettség fogalma az omikron után mást fog jelenteni, mint előtte, csak az oltás jelent védettséget – jelentette be csütörtökön Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter oltakozásra kérte a magyar embereket, összesen majdnem 10 millió felhasználható oltással rendelkezik Magyarország és közölte azt is, meghosszabbítják az oltási akciót is.

A védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul, mert az átesettség fogalma mást jelent az omikron után, mint eddig. Új igazolványokat nem kell kiadni, a QR-kód alapján ellenőrizhető.

Február 15-től az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást, illetve az, aki két oltást kapott, de a másodikat hat hónapon belül

– közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lerövidítik a karanténkötelezettség időtartamát 7 napra, de 5 nap után tünetmentesség esetén negatív teszttel lehet szabadulni.

Az iskoláknál, ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a karanténkötelezettség időtartama 5 nap, de ez a kötelezettség csak az oltatlanoknál áll fenn.

Gulyás Gergely közölte azt is, hogy

jelenleg a kórházi ágyak 75 százaléka szabad. 25 százalékán ápolnak koronavírusos beteget, ez egészen pontosan 2261 embert jelent.

Mellettük 596 tüneteket produkáló ember van még ezeken az osztályokon, náluk még nem egyértelmű a fertőzés. Az országban 8546 szabad ágy áll rendelkezésre, ennek számát tovább lehet növelni.

Kellő mennyiségű oltóanyag áll rendelkezésre, a Kormányinfó időpontjában az országban 9,292,805 darab oltóanyag használható fel – közölte Gulyás.

A magyarok 64 százaléka oltott, ezzel az európai mezőny közepén állunk.

Ugyanakkor

folytatódik februárban is a nagyon sikeres oltási akció.

Forrás: Index.hu, Portfolio.hu