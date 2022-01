Így változik az idén a cafeteria-rendszer – itt vannak a részletek

Cafeteria 2022 – az állandóság a kulcs. (x)

Évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a munkavállalók körében a béren kívüli juttatások, köztük a cafeteria elemei is. Bár sokan várták, hogy a járvány miatti könnyítések részeként a cafeteria-rendszer is jelentős mértékben megváltozik, az idén bekövetkezett módosításokra továbbra is inkább az állandó jelző jellemző. Összeszedtük, milyen változásokra számíthatnak azok, akinél a munkaadó él a cafeteria által nyújtott előnyökkel.

Nem jellemző a változtatási hajlam

Mielőtt a cafeteria-rendszer idén bekövetkező változásait elemeznénk, vessünk egy pillantást arra, hogy milyen tervekkel vágnak bele a munkaadók az idei évbe. Az egyik legnagyobb, cafeteriás trendeket vizsgáló hazai oldal összegzése alapján elmondható, hogy a munkavállalók nagyjából egy százaléka dolgozik olyan cégnél, amelynél nincs ilyen jellegű béren kívüli juttatás. Nem árulunk el nagy titkot, ez leginkább a kisebb cégekre jellemző. Nos, az ő esetükben idén sem történik radikális változás, ez az arány nagyjából hasonlóan alakul majd. Szerencsére elenyésző az olyan munkaadók aránya is, akinél tavaly még ösztönző volt a cafeteria, azonban a 2022-es évre elhagyni tervezik ezt a lehetőséget.

Alacsony, csupán két százalékos azoknak a munkavállalóknak az aránya is, akik idén kevesebb cafeteriára számíthatnak. Az ő esetükben a csökkenés mértéke nagyságrendileg húsz százalék körül alakul. A munkavállalók túlnyomó többségét, számszerűsítve 75 százalékát alkalmazó cégek esetében állandóságról beszélhetünk, náluk az idei cafeteria-keret megmarad a tavalyi szintjén. Jó hír, hogy mintegy 20 százaléknyi munkaadó úgy döntött, ideje növelni ezt a fajta motivációt. A fenti számok, a cafeteria, mint béren kívüli juttatás aránya egyébként megegyezik az általunk tapasztaltakkal is. Egy gyors áttekintéssel az online böngészhető állásajánlatok között mi magunk is meggyőződhetünk erről, hiszen a meghirdetett állások túlnyomó többségénél szerepel a cafeteria, mint juttatás.

Mi változik idén?

Noha még az elkövetkező pár hétben is jelenthetnek be újabb változásokat, az eddigieket összegezve elmondható, hogy nincs túl sok változás a cafeteria-elemeket illetően. Jelen pillanatban az bizonyos, hogy a SZÉP-kártya egyes alszámlái közötti átjárhatóságot 2022. december 31-ig meghosszabbították, valamint a számlákon rendelkezésre álló összegek február 1-től május 31-ig élelmiszervásárlásra is elkölthetők.

Sajnos az olyan további kedvezményes szabályok, mint a szocho-mentesség, vagy éppen az megemelt éves keretösszeg a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint tavaly december 31-vel megszűntek, nem elképzelhetetlen az, hogy a következő pár nap okoz majd még meglepetéseket. Egy bizonyos: a cafeteria mindig is egy vonzó lehetőség volt azok között, akik új álláson gondolkodtak. Ez idénre sem változott, az ilyen és ehhez hasonló béren kívüli juttatások lehetnek azok, amelyek megkülönböztetik a sikeres és kedvelt munkaadókat azoktól, akiktől elpártolnak a munkavállalók. Ez utóbbi, a jelenlegi munkaerőhiányos környezetben egy igencsak fajsúlyos tényezőnek bizonyulhat. (x)