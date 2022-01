Ennyi ember fertőz tíz közül a tíznapos karantén után

Az Exeteri Egyetem kutatása szerint tízből egy ember még mindig rendelkezhet annyi vírussal, hogy a tíznapos karantén végén is fertőzzön – olvasható az EurekAlerten megjelent sajtóközleményben.

Az International Journal of Infectious Diseases tudományos folyóiratban megjelent szakcikk szerint a kutatásból kiderült: az emberek 13 százaléka még tíz nap elteltével is klinikailag releváns vírusszintet mutatott, ami azt jelenti, hogy továbbra is fertőzőek lehettek – írja a 24.hu.

Vannak, akik ezt a kritikus szintet akár 68 napig is fenntartották. A kutatáshoz egy újfajta tesztet alkalmaztak, amely képes azt is felismerni, hogy egy vírus potenciálisan aktív-e. A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy ezt az új tesztet olyan környezetben kell alkalmazni, ahol az emberek kiszolgáltatottabbak, és nagyobb problémát jelent számukra a betegség.

