L.L. Junior megszólalt a az ügyészség döntésével kapcsolatban

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, megszületett a döntés, és nem emelnek vádat Hopp Csilla ellen. Sokáig nem lehetett tudni, hogy bíróság elé kell-e állnia L.L Junior volt feleségének, aki két éve veszítette el a kisebbik fiát, Dávidkát, aki gázolás áldozata lett.



A Blikk most elérte L. L. Juniort, aki örül annak, hogy volt párja ellen megszüntették az eljárást, ám most igazolódott be számára, hogy nem az édesanya fogta Dávidka kezét a járdaszigeten.

Őszintén örülök annak, hogy nem emeltek vádat a gyermekem édesanyja ellen, és így Csilla is megkönnyebbülhet. Osztozom az örömében, mert az ő öröme a kisfiunk, Lacika öröme is, amely miatt a gyermekünk boldog és kiegyensúlyozott lehet, ezáltal én is. Ettől függetlenül Dávidkát semmi nem hozza vissza, életem utolsó napjáig gyászolom őt.

- nyilatkozta.

Azt is elárulta, hogy olvasta az ügyészség közleményét, és azt tudja mondani, hogy olyan nincs, hogy ne legyen felelőse egy hároméves gyerek halálának.

A közleményt olvasva beigazolódott, hogy nem Csilla fogta a gyermekünk kezét, hanem a barátnője felügyeletére bízta Dávidkát, aki korábban éveken át vigyázott a fiúkra, és addig a napig nem is volt soha semmi gond

- mondta a lapnak Junior.

